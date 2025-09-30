Musica e solidarietà | OPV dona il ricavato di due concerti alle realtà del territorio

Padovaoggi.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’estate musicale appena conclusa, la Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto ha promosso una serie di concerti in città e in alcune località della provincia a sostegno del territorio. A favore della Scuola Primaria di Bagnoli di SopraPer il secondo anno consecutivo, lo scorso 24. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: musica - solidariet

musica solidariet224 opv donaMusica e solidarietà: OPV dona il ricavato di due concerti alle realtà del territorio - In questi giorni il Vicepresidente OPV Paolo Giaretta ha consegnato il ricavato di alcuni concerti promossi con il sostegno della Fondazione Cariparo, a favore della Scuola Primaria di Bagnoli di Sopr ... Riporta padovaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Musica Solidariet224 Opv Dona