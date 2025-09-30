Musica e dimostrazione di soccorso all’apericuore alla Cantina di Cesena

Gran successo dell’Apericuore, l’aperitivo musicale organizzato da Assocuore sabato scorso alla Cantina di Cesena. Lo scopo di questa e altre iniziative che l’associazione di volontariato organizza è raccogliere fondi da destinare alla formazione degli studenti delle scuole superiori cesenati all’utilizzo del defibrillatore. Il progetto è stato illustrato dal presidente di Assocuore Flavio Tartagni, già primario di cardiologia all’ospedale Bufalini: rendere Cesena una città cardioprotetta installando defibrillatori nei punti strategici e formando centinaia di studenti delle scuole superiori fino ad avere una persona capace di utilizzare correttamente un defibrillatore ogni 15-20 abitanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

