Musica del Sud e Pizzica alla Tenda l' energia dei TremulaTerra

Continuano gli spettacoli della VIII edizione della rassegna “Vox Mutinae 2025 - Dove le Arti si incontrano” che domenica 5 ottobre (ore 18) propone la danza con un tuffo nel calore e nella vitalità della musica popolare del Sud sulle note della Pizzica e della Taranta con il gruppo dei. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

A Castrocaro Terme arriva il Festival della musica popolare con l'omaggio alla pizzica salentina

Pizzica e Tammorra: due serate di musica e danze a Formia

La magia della pizzica ti aspetta! Non è solo danza: è un cerchio che unisce, un battito che accende, un sorriso che contagia. La pizzica è il ritmo del Sud, ma anche un viaggio tra tradizione, musica e danza. Non serve esperienza: conta solo la voglia di - facebook.com Vai su Facebook

La pizzica sbarca a Bologna con Eugenio Bennato in concerto - Dopo il successo della recente edizione della Notte della Taranta, la pizzica sbarca il 14 settembre al Sun Donato Festival di Bologna con un concerto di Eugenio Bennato, musicista tra i primi in ... Scrive ansa.it

Pizzica e taranta, è qui la festa. Quattro giorni di musica e balli - È tutto pronto per la 25esima edizione del Festival della taranta e della pizzica, dei sapori, colori e musiche della Magna Grecia. Riporta ilgiorno.it