Music Circus Show On Ice | nuove date in Italia

Music Circus Show On Ice torna in Italia nel mese di ottobre con 4 imperdibili date: il 28 ottobre presso lo Sparkasse Arena Bolzano alle ore 19.00, il 29 al PalaPanini di Modena, il 30 al Teatro di Varese a Varese e il 31 all’Auditorium della Conciliazione a Roma. Con 150 date l’anno in tutta Europa, (Germania, Austria, Grecia, Danimarca) e oltre un milione di spettatori in tutto il mondo, lo spettacolo è pronto a incantare grandi e piccoli. Con tutta la sua magia, Music Circus Show On Ice è pronto a far sognare grandi e piccoli. Un’occasione unica per immergersi in un mondo incantato fatto di neve, luci e tanta poesia. 🔗 Leggi su Funweek.it