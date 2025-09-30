Music Circus Show On Ice | nuove date in Italia
Music Circus Show On Ice torna in Italia nel mese di ottobre con 4 imperdibili date: il 28 ottobre presso lo Sparkasse Arena Bolzano alle ore 19.00, il 29 al PalaPanini di Modena, il 30 al Teatro di Varese a Varese e il 31 all’Auditorium della Conciliazione a Roma. Con 150 date l’anno in tutta Europa, (Germania, Austria, Grecia, Danimarca) e oltre un milione di spettatori in tutto il mondo, lo spettacolo è pronto a incantare grandi e piccoli. Con tutta la sua magia, Music Circus Show On Ice è pronto a far sognare grandi e piccoli. Un’occasione unica per immergersi in un mondo incantato fatto di neve, luci e tanta poesia. 🔗 Leggi su Funweek.it
In questa notizia si parla di: music - circus
Arriva a Modena il Music Circus Show on Ice con le Canzoni di Frozen
Music Circus Show On Ice: quando il ghiaccio diventa magia e i sogni prendono vita
Music Circus Show On Ice – quando il ghiaccio diventa fiaba - facebook.com Vai su Facebook
Music Circus Show On Ice: quando il ghiaccio diventa magia e i sogni prendono vita https://ift.tt/WwRfkJN - X Vai su X
Music Circus Show On Ice: nuove date in Italia - Dal 28 al 31 ottobre un’occasione unica per immergersi in un mondo incantato fatto di neve, luci e tanta poesia. Come scrive funweek.it
Music Circus Show On Ice: il regno di ghiaccio arriva in Italia con quattro magiche date - Leggi su Sky TG24 l'articolo Music Circus Show On Ice: il regno di ghiaccio arriva in Italia con quattro magiche date ... Segnala tg24.sky.it