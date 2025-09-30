La scena è stata persino dura da guardare. Lorenzo Musetti sbraccia un rovescio su una rete, con l’aria di chi vuole solo andare sotto la doccia e fare un trattamento medico. Lascia andare il braccio, la partita, la frustrazione e va ad abbracciare Learner Tien a rete. Nel frattempo viene sommerso di “buu” e fischi. Una frustrazione nella quale si è mescolato il fastidio per il ritiro ma soprattutto un fatto successo pochi giorni prima. Contro Tien, Musetti stava giocando così bene che nel secondo set si era concesso pure il lusso di guardarsi un po’ allo specchio e di perderlo pur giocando bene. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Musetti contro i cinesi