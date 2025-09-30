Muore una neonata di 9 giorni la madre la trova senza vita nella culla
Fermo, 30 settembre 2025 – Una tragedia che nessuno vorrebbe mai conoscere, quella accaduta nel Fermano, dove una neonata ha perso la vita per cause ancora da chiarire, solo nove giorni dopo essere venuta al mondo, mentre era nella sua culla. Il fatto drammatico è accaduto in un’abitazione a Fermo, dove mamma e figlia erano tornate dopo le dimissioni post parto dall’ospedale. Era la notte tra giovedì e venerdì, quando si è consumata la tragedia. Sembrerebbe che i genitori della piccola si siano resi conto del suo mancato respiro nel sonno. Da qui, la disperata richiesta di soccorso, da loro lanciata, al 118. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
