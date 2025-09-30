Muore investito da un’auto pirata individuato il conducente
Arezzo, 30 settembre 2025 – Sarebbe stato individuato l'automobilista che ieri ha investito, uccidendolo, Donato De Carlo, il 60enne, cuoco di professione, travolto da un'auto pirata intorno alle 20 mentre camminava lungo la regionale 71 a Terontola, nel Comune di Cortona ( Arezzo), insieme al suo cane. Anche l'animale è morto a causa dell'urto. L'incidente ha scosso profondamente la comunità locale, dove De Carlo era molto conosciuto e ben voluto. Le indagini dei carabinieri avrebbero portato all'individuazione dell'automobilista grazie all'analisi dei filmati di videosorveglianza della zona, alle testimonianze raccolte e ai rilievi effettuati sul luogo dell'impatto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
