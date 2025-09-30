Muore dopo il malore al Pilastro i figli aggrediscono i sanitari con calci e pugni | due arresti
Bologna, 30 settembre 2025 – Nuova aggressione ai danni di sanitari. I Carabinieri del nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato due fratelli di 25 e 29 anni per lesioni a personale sanitario in concorso e resistenza a un pubblico ufficiale in un’abitazione del Pilastro. L’aggressione è avvenuto nella notte, durante un intervento di soccorso da parte di due equipaggi di sanitari a una donna colpita da malore. La situazione, però, è velocemente degenerata quando la donna, una sessantenne congolese, nonostante le cure mediche, è deceduta. Un triste epilogo che non è stato accettato dai figli che hanno accusato il personale sanitario di non aver fatto abbastanza per salvare la vita alla propria madre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
