Multa dei Nas all’azienda sanitaria Procedimento non corretto Sanzione da dodicimila euro

Multa da 12mila euro all’azienda sanitaria (Asst) lodigiana in seguito al sopralluogo dei carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni (Nas) del comando di Cremona effettuato il 5 giugno scorso in ospedale a Lodi. La verifica da parte delle forze dell’ordine, unitamente con il personale dell’Ats Città Metropolitana, aveva interessato, secondo quanto appreso, il blocco operatorio del nosocomio e la task force aveva messo nero un bianco un verbale di contestazioni che è stato notificato agli uffici dei vertici della sanità lodigiana tre mesi più tardi, a inizio settembre. L’Asst ha sentito i responsabili dell’area dell’ospedale finita sotto la lente d’ingrandimento dei Nas oltre alla direzione medica del presidio per capire se vi fossero o meno i presupposti per opporsi e contestare il verbale, ma, dopo la consultazione, l’Asst ha deciso di non presentare controdeduzioni e di procedere al pagamento della maxi multa per la “ violazione amministrativa “, come indicato nella delibera di pagamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

