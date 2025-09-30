Mulazzo, 30 settembre 2025 – Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 30 settembre, a Mulazzo. Intorno alle 18:30 un uomo di 74 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato con la propria auto contro un muro lungo via Provinciale, all’altezza del civico 31. La dinamica dell’accaduto è ancora tutta da chiarire: non si esclude che il conducente possa essere stato colpito da un malore improvviso, anche se saranno gli accertamenti delle autorità competenti a stabilirlo con precisione. L’impatto è stato violento e l’auto, che sembrava sul punto di prendere fuoco, ha reso necessario l’intervento immediato di chi si trovava nei paraggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mulazzo, si schianta con l’auto contro un muro e muore