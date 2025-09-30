Mulazzo si schianta con l’auto contro un muro e muore
Mulazzo, 30 settembre 2025 – Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 30 settembre, a Mulazzo. Intorno alle 18:30 un uomo di 74 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato con la propria auto contro un muro lungo via Provinciale, all’altezza del civico 31. La dinamica dell’accaduto è ancora tutta da chiarire: non si esclude che il conducente possa essere stato colpito da un malore improvviso, anche se saranno gli accertamenti delle autorità competenti a stabilirlo con precisione. L’impatto è stato violento e l’auto, che sembrava sul punto di prendere fuoco, ha reso necessario l’intervento immediato di chi si trovava nei paraggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: mulazzo - schianta
#Milazzo, un’ auto si schianta contro l’aiuola a Vaccarella e prende fuoco, il giovane conducente che avrebbe perso il controllo del mezzo è riuscito ad uscire ed è rimasto illeso. - facebook.com Vai su Facebook
Mulazzo, si schianta con l’auto contro un muro e muore - L’uomo di 74 anni è stato tirato fuori dal veicolo e affidato ai soccorritori, ma non c’è stato nulla da fare. Si legge su lanazione.it
Si schianta con l’auto contro un palo durante un inseguimento, morto un 18enne - “I consorzi Rilegno e Conlegno, insieme al territorio, danno una piccola dimostrazione di quanto sia importante fare sistema. Segnala ilfattoquotidiano.it