Mughini colto e spiazzante Proposta per salvare il suo patrimonio
Un’iniziativa per Giampiero Mughini: è quella che lancia Luca Bizzarri nel suo podcast di oggi. Questo il testo con i dettagli. Erano gli anni in cui si guardava la televisione, e al pomeriggio cominciò ad andare in onda un programma che adesso si direbbe “pre-serale”, allora andava in onda alle 18, dopo i compiti. Si chiamava “Ieri, Goggi e domani” ed era un piccolo capolavoro. Scenografia scarnissima, Loretta Goggi che la riempiva da sola, e ospiti assortiti di un certo livello (rimane nel web l’ospitata di Gigi Proietti, un po’ come se adesso nella tv del pomeriggio ospitassero, boh, Favino, praticamente impossibile). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: mughini - colto
Non è un buonissimo momento per Giampiero Mughini che torna a parlare visto che come dice lui stesso non lo chiamano più in tv dopo qualche problema di salute di troppo. Problemi anche economici che potrebbero costringerlo a vendere alcuni pezzi della - facebook.com Vai su Facebook