Continuano i lavori sulla lista di Mps per il nuovo consiglio d'amministrazione di Mediobanca. Ieri, infatti, si è tenuta una riunione del comitato nomine per stringere sui nomi che alla fine dovrebbero essere undici, compresi quello del presidente e dell'amministratore delegato. In particolare, nelle ultime ore si è rafforzata molto la candidatura di Vittorio Grilli per la presidenza dell'istituto. L'ex ministro dell'Economia, oggi in Jp Morgan, dovrebbe spuntarla nonostante uno stipendio pesante, che potrebbe attestarsi intorno ai 4 milioni di euro. La sua sarebbe una presidenza esecutiva, con una presenza più pervasiva rispetto a quanto aveva abituato l'ormai ex numero uno Renato Pagliaro, spesso in vacanza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mps, la stretta sui nomi. Grilli per la presidenza