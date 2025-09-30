Mourinho | Conference facile da vincere per un grande club io l’ho fatto con la Roma

Dopo l’improvviso esonero da parte del Fenerbahce, José Mourinho è ripartito dal Benfica, la prima squadra che gli diede una chance da primo allenatore. Da lì l’exploit al Porto fino al confermarsi nel Chelsea, proprio quell’avversario che lo Special One affronterà questa sera a Stamford Bridge, nella seconda giornata di Champions League: “Sarò sempre un po’ Blue, io faccio parte della loro storia e loro della mia, ma ora ho un compito da svolgere e voglio vincere”, ha dichiarato in conferenza stampa l’ex allenatore della Roma, concentrandosi poi sulla squadra attuale e su ciò che ha ottenuto l’anno scorso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

