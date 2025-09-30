MotoGp Indonesia | circuito precedenti e orari tv

Bologna, 30 settembre 2025 – Cinque weekend alla fine della stagione 2025 e ormai la proiezione è verso il 2026, dove si cercheranno candidati al titolo ora in possesso di Marc Marquez. Chiuso ufficialmente e matematicamente a Motegi, il mondiale 2025 è stato dominato e comandato dal numero 93, tornato il portento dei tempi di Honda, e da qui in avanti si apre la ricerca di un rivale credibile. Pecco Bagnaia ha mandato un segnale in Giappone, tornando alla vittoria con i correttivi sulla sua moto che sembrano funzionare. Può essere una svolta? Marco Bezzecchi i segnali li aveva mandati anche precedentemente e in Giappone è stato limitato da una caduta innescata dal compagno Jorge Martin con una forte contusione alla gamba. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

