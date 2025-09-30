Uno dei temi forti legati al Gran Premio d’Indonesia di MotoGP è rappresentato da Francesco Bagnaia. Non potrebbe essere altrimenti dopo le prestazioni fornite in Giappone, dove Pecco ha dominato la scena. Inaspettata e improvvisa, la rinascita ha permesso al ventottenne piemontese di vivere il miglior weekend della stagione. Mandalika rappresenterà la proverbiale prova del nove. Perché si tratta di un tracciato privo di staccate decise (come invece era Motegi), ma dalle caratteristiche totalmente differenti. Non è, insomma, una pista stop&go. Se anche sull’Isola di Lombok, Bagnaia dovesse rivelarsi competitivo quanto lo è stato nell’arcipelago nipponico, allora si potrà davvero dire di averlo ritrovato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, il Mondiale 2025 è finito. Però Indonesia cominceranno di fatto quello del 2026 e… del 2027!