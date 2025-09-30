Motociclista muore dopo lo scontro con un camion
Un uomo di 74 anni originario di Monghidoro è morto in seguito a un incidente stradale. Il fatto è avvenuto la mattina di martedì 30 settembre in via dell’Osmannoro, a Sesto Fiorentino, alle porte di Firenze.Come scrive FirenzeToday, l’uomo stava guidando il suo scooter quando, per cause ancora. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
