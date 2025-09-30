Motociclista morto in via Bologna Il cordoglio degli amici per ‘Gibo’ | Sapevi farci ridere ci mancherai

Ha suscitato sgomento e incredulità la notizia della morte di Giorgio Giberti, il motociclista 46enne che ha perso la vita domenica sera in via Bologna, all’altezza di Montalbano. Già dalla mattinata di ieri sono stati diversi gli amici che hanno pubblicato messaggi di cordoglio sulla pagina Facebook del centauro. "Erano ormai vent’anni che ci conoscevamo – scrive uno di essi –. Ci siamo sempre presi in giro, eri davvero di compagnia. Quante giornate, quanto mangiare e ridere. Ciao Gibo". "Sapevi come farci ridere con le tue battute – si legge in un altro messaggio –, mi mancherai". I pensieri si rincorrono sulle ali del dolore e tutti convergono su alcune parole che sembrano descrivere alla perfezione Giberti: "Solare, sorridente, disponibile". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

