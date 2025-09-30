Moto contro pick-up Daniel muore a 29 anni Era infermiere e Vigile del fuoco | Resterai nei nostri cuori

Un ragazzo di 29 anni, Daniel Pastorello, è morto in un grave incidente stradale. Il giovane, in sella alla sua moto, si è scontrato con un pick-up perdendo la vita sul colpo. L'incidente è avvenuto il 29 settembre a Borgo Valbelluna. Era Vigile del Fuoco e infermiere, i colleghi: "Ci hai lasciati troppo presto, ma il tuo sorriso gentile e la tua preparazione resteranno nei nostri cuori". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Moto contro pick-up, Daniel muore a 29 anni. Era infermiere e Vigile del fuoco: “Resterai nei nostri cuori” - Il giovane era in sella alla sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un pick- Scrive fanpage.it

Daniel Pastorello muore a 28 anni in un incidente in moto, lo schianto contro il pick up: chi era l'infermiere e vigile del fuoco - Stava entrando nell'area di rifornimento Agip che si trova a Villapiana lungo la sinistra Piave in territorio di Borgo Valbelluna, ieri verso le 17, ma non ... Riporta ilgazzettino.it