Mostra anni ’80 Un successo con proroga
Nonostante la pioggia, la Notte Visibile 2025, evento clou della manifestazione Città Visibile organizzata da Fondazione Grosseto Cultura con il supporto del Comune di Grosseto e della Fondazione Cr Firenze, si è rivelata un successo, confermandosi ancora una volta come uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico grossetano. Il cuore della serata è stato al Polo culturale Le Clarisse, dove la mostra ’ Anni Ottanta. Grosseto tra riflusso e postmoderno ’ ha registrato numeri da record: ben 1.571 visitatori dalle 18.30 alle 24. "Più 1.500 persone rappresenta un record per il nostro museo – dichiara il direttore Mauro Papa –. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: mostra - anni
Minardi, è qui la festa: mostra in Autodromo per celebrare i 40 anni dalla ‘prima’ nel Circus
Niccoli compie 100 anni e festeggia. La mostra, tre concerti, mille ricordi
BeccoGiallo compie 20 anni: a Padova una mostra per celebrare l’editoria a fumetti d’impegno civile
? Mostra temporanea: “Pieretto Bianco. Dipinti, disegni, scenografie - a 150 anni dalla nascita” ?Grazie a tutti per averci accompagnato in questo viaggio che si è concluso ieri pomeriggio e che ci ha permesso di valorizzare la grande figura di Pieretto Bi - facebook.com Vai su Facebook
Notte visibile: oltre 1500 persone alla mostra anni '80 alle Clarisse. C'è ancora tempo per visitarla - Il Giunco - X Vai su X
Notte Visibile 2025: grande successo per la mostra sugli anni ’80 - 500 visitatori hanno trasformato Le Clarisse in un mosaico collettivo di ricordi e oggetti simbolo degli anni Ottanta ... corrieredimaremma.it scrive