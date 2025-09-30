Nonostante la pioggia, la Notte Visibile 2025, evento clou della manifestazione Città Visibile organizzata da Fondazione Grosseto Cultura con il supporto del Comune di Grosseto e della Fondazione Cr Firenze, si è rivelata un successo, confermandosi ancora una volta come uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico grossetano. Il cuore della serata è stato al Polo culturale Le Clarisse, dove la mostra ’ Anni Ottanta. Grosseto tra riflusso e postmoderno ’ ha registrato numeri da record: ben 1.571 visitatori dalle 18.30 alle 24. "Più 1.500 persone rappresenta un record per il nostro museo – dichiara il direttore Mauro Papa –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mostra anni ’80. Un successo con proroga