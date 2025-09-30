Mosca | Kiev provocherà la Polonia vuole la Nato in guerra

Dopo avere respinto le accuse di sconfinamenti di suoi droni e jet nei cieli di diversi Paesi Ue, Mosca rilancia accusando l’Ucraina di preparare una "provocazione clamorosa» con un’operazione ostile sotto falsa bandiera in Polonia, con il fine di fare precipitare la situazione verso uno scontro diretto tra la Nato e la Russia. Proprio i droni, afferma il servizio d’intelligence russo per l'estero. 🔗 Leggi su Feedpress.me

