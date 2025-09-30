Dietro la preparazione dell’invasione di Taiwan ci sarebbero tecnologie e addestramento russi. È quanto trapela da un’analisi dell’istituto britannico Rusi (Royal United Services Institute), dalla quale si apprende che Mosca starebbe vendendo alla Cina equipaggiamenti utili per preparare l’annunciata operazione di conquista. Nel documento britannico, di circa 800 pagine, sono stati diffusi anche i contratti e gli elenchi degli equipaggiamenti che Mosca fornirà a Pechino. Il merito sarebbe del gruppo di attivisti e hacker Black Moon, che in passato aveva già pubblicato online altre rivelazioni. Il gruppo non identifica i suoi membri, ma si descrive in un manifesto in contrapposizione ai governi che perseguono una politica estera aggressiva. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Mosca forma paracadutisti cinesi per attaccare Taiwan