Mosca forma paracadutisti cinesi per attaccare Taiwan

Panorama.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dietro la preparazione dell’invasione di Taiwan ci sarebbero tecnologie e addestramento russi. È quanto trapela da un’analisi dell’istituto britannico Rusi (Royal United Services Institute), dalla quale si apprende che Mosca starebbe vendendo alla Cina equipaggiamenti utili per preparare l’annunciata operazione di conquista. Nel documento britannico, di circa 800 pagine, sono stati diffusi anche i contratti e gli elenchi degli equipaggiamenti che Mosca fornirà a Pechino. Il merito sarebbe del gruppo di attivisti e hacker Black Moon, che in passato aveva già pubblicato online altre rivelazioni. Il gruppo non identifica i suoi membri, ma si descrive in un manifesto in contrapposizione ai governi che perseguono una politica estera aggressiva. 🔗 Leggi su Panorama.it

mosca forma paracadutisti cinesi per attaccare taiwan

© Panorama.it - Mosca forma paracadutisti cinesi per attaccare Taiwan

In questa notizia si parla di: mosca - forma

mosca forma paracadutisti cinesi"La Russia sta addestrando paracadutisti cinesi". Cosa c'è dietro la mossa di Putin - Russia e Cina rafforzano la cooperazione militare segreta: documenti hackerati svelano addestramento congiunto e supporto russo alle truppe aviotrasportate cinesi ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mosca Forma Paracadutisti Cinesi