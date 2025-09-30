Morto Renato Casaro il cartellonista che ha conquistato Hollywood
Se n’è andato a 89 anni Renato Casaro, l’ultimo grandi cartellonisti del cinema classico, colui che ha trasformato i manifesti cinematografici in vere opere d’arte. Era stato ricoverato alcuni giorni fa per una broncopolmonite all'ospedale della sua città, Treviso, dove è morto nelle scorse ore. Ma chi era davvero il cartellonista che ha conquistato Hollywood? Scopriamolo insieme. Gli inizi di Casaro: una passione che nasce da bambino e un talento precoce. Renato Casaro nasce a Treviso nel 1935, e la sua storia è quella di un ragazzino innamorato delle immagini: uno come tanti che andava al cinema per sognare ma, rispetto a tanti suoi coetanei anche per osservare quei manifesti per poi provare a copiarli o a disegnare qualcosa di simile a casa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: morto - renato
È morto il Maestro Celso Valli, suoi grandi successi di Vasco Rossi, Pausini, Ramazzotti, Baglioni, Mina, Renato Zero e molti altri
E' morto Renato Ricci, il fotografo dei matrimoni
Sicilia, morto il fratello del presidente della Regione Renato Schifani
Morto Renato Casaro: le sue locandine hanno fatto la storia del cinema di Hollywood - X Vai su X
È morto il fratello del presidente Renato Schifani: cordoglio da politica e istituzioni - facebook.com Vai su Facebook
Morto Renato Casaro, il cartellonista che ha conquistato Hollywood - Sue le locandine di molti dei capolavori del cinema mondiale come ‘La Bibbia’, ‘Il nome della rosa’ e ‘Balla coi lupi’ ... Da msn.com
E' morto Renato Casaro, le sue locandine storia del cinema mondiale - E' morto nella sua città, Treviso, Renato Casaro, 90 anni il prossimo 26 ottobre, il più noto illustratore italiano di manifesti e locandine per il cinema, famoso a livello internazionale e influente ... Lo riporta ansa.it