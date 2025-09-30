morto renato casaro il cartellonista che ha conquistato hollywood

Se n’è andato a 89 anni Renato Casaro, l’ultimo grandi cartellonisti del cinema classico, colui che ha trasformato i manifesti cinematografici in vere opere d’arte. Era stato ricoverato alcuni giorni fa per una broncopolmonite all'ospedale della sua città, Treviso, dove è morto nelle scorse ore. Ma chi era davvero il cartellonista che ha conquistato Hollywood? Scopriamolo insieme. Gli inizi di Casaro: una passione che nasce da bambino e un talento precoce. Renato Casaro nasce a Treviso nel 1935, e la sua storia è quella di un ragazzino innamorato delle immagini: uno come tanti che andava al cinema per sognare ma, rispetto a tanti suoi coetanei anche per osservare quei manifesti per poi provare a copiarli o a disegnare qualcosa di simile a casa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

