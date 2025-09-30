Morto Raul Ramirez portiere di 19 anni | fatale uno scontro di gioco ha avuto due arresti cardiaci
Raul Ramirez, portiere di soli 19 anni del Colindres, è morto ieri – 29 settembre – dopo un colpo subìto nell’ultima partita di campionato. Il tragico evento è accaduto sabato scorso durante la gara contro il Revilla valida per la Terza Federazione, la prima lega dilettantistica della Spagna. Dopo un colpo ricevuto, il portiere è stato immediatamente trasportato in ospedale ed è stato ricoverato in terapia intensiva. Ma le cure degli ultimi giorni non sono servite: Ramirez è morto a causa di un trauma cranico che gli ha causato due arresti cardiorespiratori che si sono rivelati fatali nonostante le cure immediate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
