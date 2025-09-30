Morto dopo giorni di sofferenza il mondo del calcio è sotto shock

Un terribile incidente in campo e la morte sopraggiunta alcuni giorni dopo. Il mondo del calcio è sotto choc Morire a 21 anni per i postumi di un terribile impatto avvenuto durante una partita di calcio. E’ una tragedia immane quella che è avvenuta in Inghilterra e che ha coinvolto un giovane calciatore, deceduto dopo. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Morto dopo giorni di sofferenza, il mondo del calcio è sotto shock

Manuel Budini morto a 16 anni, 3 giorni dopo la folle gara in scooter

Era morto dopo l’incidente, settimana di ricerche vane: lo ritrova il figlio grazie all’AirTag della moto

Il trentenne Sandeep trovato morto in un campo dopo 4 giorni: caduta fatale dalla e-bike

La città di Vibo Valentia è sotto choc: un neonato di quattro mesi è morto dopo un improvviso malore i cui sintomi si sono protratti per alcuni giorni

Pescara, noto parcheggiatore abusivo investito da un'auto: morto dopo due giorni di agonia #pescara #29settembre

Francesco, morto a Roma cinque giorni dopo la nascita: «Con le poppate non prendeva peso». Aperta un'inchiesta - La denuncia dei genitori di Francesco Roma, morto all'Umberto I dove era stato trasferito dall'ospedale di Sora. roma.corriere.it scrive

Fabrizio morto con il suicidio assistito in Svizzera, la Asl negò il fine vita al 79enne ligure: «Per me la vita è solo sofferenza» - L'anziano era affetto da una patologia neurodegenerativa progressiva irreversibile che lo aveva portato a una totale perdita della capacità di parlare e a gravi disturbi motori. Lo riporta corriere.it