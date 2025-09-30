Morte padre Zanetti la Curva Nord ‘abbraccia’ il vicepresidente | lo striscione fuori da San Siro

Internews24.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Morte padre Zanetti, Curva Nord abbraccia il proprio uomo simbolo: il messaggio di vicinanza per la perdita del padre Rodolfo. In un momento di grande dolore per Javier Zanetti, la Curva Nord dell’ Inter ha voluto esprimere la sua solidarietà e vicinanza al vice presidente nerazzurro e storico capitano del club. Rodolfo Zanetti, padre di Javier, è venuto a mancare nella giornata di ieri, lasciando un vuoto enorme nella famiglia del capitano. La frangia più calda del tifo interista non ha esitato a mandare un messaggio di affetto, esponendo uno striscione davanti a San Siro a poche ore dalla sfida di Champions League contro lo Slavia Praga. 🔗 Leggi su Internews24.com

morte padre zanetti la curva nord 8216abbraccia8217 il vicepresidente lo striscione fuori da san siro

© Internews24.com - Morte padre Zanetti, la Curva Nord ‘abbraccia’ il vicepresidente: lo striscione fuori da San Siro

In questa notizia si parla di: morte - padre

Il giallo della badante ‘fantasma’. “Mio padre stava bene, non è stata morte naturale. Ora la verità”

Enrico Brignano, l'amore con Flora Canto, la casa a Roma, la morte di mamma e il legame con Gigi Proietti: «È stato un secondo padre»

Tragedia nella tragedia a Fanano: dopo la morte del figlio, trovato senza vita anche il padre

morte padre zanetti curvaChi era e come è morto Rodolfo Zanetti? Biografia e vita privata del papà di Javier - Javier è diventato una leggenda del calcio internazionale con l’Inter, squadra della quale è stato capitano per ... Si legge su tag24.it

morte padre zanetti curvaLutto per il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti, è scomparso suo padre Rodolfo, il cordoglio della società - Il padre di Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, è mancato: a confermare la tragica notizia l'Inter che ha diffuso un comunicato sulla morte di Rodolfo, padre dell'ex capitano ... Secondo sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Morte Padre Zanetti Curva