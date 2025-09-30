Morte in immersione la tragedia di Aaron | Un sub esperto ma non è bastato Le ipotesi sul decesso

Vada, 30 settembre 2025 – “Eravamo senza fucili, solo con le torce, per esaminare il fondale. Saremo scesi una ventina di volte. Ad un certo punto io sono risalito, Aaron invece non è tornato su. Sono sceso a cercarlo. L’ho trovato sul fondo, a una quindicina di metri”. Così Erik Codiglia, allenatore federale di apnea ha raccontato alla Tgr Rai Friuli Venezia Giulia cosa è successo domanica alle Secche di vada dove ha parso la vita il sub triestino Aaron Ursich, 31 anni. Aaron, tesserato per la società La parola del mare, si stava allenando insieme a due compagni di club, Erik Codiglia e Andrea Franchi, per i campionati di società di pesca subacquea in apnea, in programma il 4 ottobre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

In questa notizia si parla di: morte - immersione

If Only Un documentario basato su una storia reale: la morte in immersione dell’ufficiale di marina Brian Bugge, durante un’esercitazione con rebreather al largo di Honolulu. Sua moglie, Ashley Bugge, co-produttrice del film, ha scelto di ricostruire con lucidità - facebook.com Vai su Facebook

Morte in immersione, la tragedia di Aaron: “Un sub esperto, ma non è bastato”. Le ipotesi sul decesso - Vada, il sindaco Marabotti prova a capire cosa è accaduto al giovane che ha perso la vita durante un’immersione: “ Probabile “black- Scrive lanazione.it

Lascia una figlia piccola: chi era il giovane Aaron, morto a Vada mentre era in apnea - Era originario di Trieste il ragazzo per il quale il 118 ha tentato ogni manovra rianimatoria senza successo. lanazione.it scrive