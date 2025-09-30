Morte del detenuto Sylla Mamadou Khadialy | i garanti chiedono verità e giustizia
Sopralluogo dei Garanti: dubbi su cure e gestione psichiatrica del detenuto morto a Santa Maria Capua Vetere. Napoli, 29 settembre 2025 – I Garanti dei detenuti della Regione Campania, Samuele Ciambriello, e della Provincia di Caserta, Don Salvatore Saggiomo, hanno effettuato oggi un sopralluogo presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere per ricostruire le circostanze della morte del giovane detenuto Sylla Mamadou Khadialy, fermato il 25 settembre scorso. Il Garante provinciale Don Salvatore Saggiomo ha dichiarato: “ Il detenuto si trovava in uno stato di forte dissociazione dalla realtà, con agitazione psicomotoria e atteggiamenti aggressivi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
