Morte Charles indagini chiuse | medico rischia processo

Frosinonetoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura della Repubblica di Cassino ha concluso le indagini per la morte di Charles Baffour, il giovane di origine ghanese di 24 anni, chiedendo il rinvio a giudizio per omicidio colposo nei confronti del medico in servizio la notte in cui Charles fu ricoverato al pronto soccorso del “Santa. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

