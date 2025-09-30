Mortara cade la giunta a guida Fratelli d’Italia | arriva il commissario

Mortara (Pavia), 30 settembre 2025 – Mortara, quarta città della provincia di Pavia, avrà un commissario, che la traghetterà verso le elezioni anticipate della prossima primavera. Questo perché ieri sera in Consiglio comunale, dopo poco più di tre anni, è caduta l'amministrazione a guida Fratelli d'Italia di Mortara. Dieci consiglieri su 16 (tutte le minoranze presenti più 5 di maggioranza, di cui 4 eletti con una lista civica e uno con FdI) hanno presentato le dimissioni contestuali. Chiesa gremita per l’addio a Ettore Gerosa Nel 2022 il sindaco Ettore Gerosa era stato il più votato a livello nazionale in quella tornata elettorale, con il 75%. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

