Mortara cade la giunta a guida Fratelli d’Italia | arriva il commissario
Mortara (Pavia), 30 settembre 2025 – Mortara, quarta città della provincia di Pavia, avrà un commissario, che la traghetterà verso le elezioni anticipate della prossima primavera. Questo perché ieri sera in Consiglio comunale, dopo poco più di tre anni, è caduta l'amministrazione a guida Fratelli d'Italia di Mortara. Dieci consiglieri su 16 (tutte le minoranze presenti più 5 di maggioranza, di cui 4 eletti con una lista civica e uno con FdI) hanno presentato le dimissioni contestuali. Chiesa gremita per l’addio a Ettore Gerosa Nel 2022 il sindaco Ettore Gerosa era stato il più votato a livello nazionale in quella tornata elettorale, con il 75%. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: mortara - cade
CADE DALLA BISARCA: GRAVE 67 ENNE....INARRESTABILE VERONA. Sabato mattina a Villafontana di Oppeano, camionista 67enne è caduto dalla bisarca mentre caricava un piccolo trattore. Intervento dei carabinieri e del 118 con l'elisoccorso, che lo ha - facebook.com Vai su Facebook
Mortara, cade la giunta: arriva il commissario - Tutta la minoranza e parte della maggioranza si sono dimesse nel corso del consiglio comunale ... Segnala laprovinciapavese.gelocal.it
«Niente altri soldi al Comune» As Mortara boccia la richiesta - La vice sindaca facente funzione aveva chiesto oltre un milione e mezzo di euro Il presidente risponde con una lettera: «Già avvenuta la distribuzione degli ... Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it