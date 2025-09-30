Morta in mare a 54 anni | a Rocca San Giovanni l' ultimo saluto ad Anna Gargarella

Si terranno domani, mercoledì 1° ottobre, i funerali di Anna Gargarella, deceduta improvvisamente a soli 54 anni mentre stava facendo un bagno a mare. La tragedia era avvenuta il 23 settembre scorso nel tratto di mare della spiaggia ortonese di Calata Cintioni, al confine con San Vito Chietino. 🔗 Leggi su Chietitoday.it