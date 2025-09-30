Morì dopo lo schianto a 19 anni | in quattro rischiano il processo

Rischia il processo Marika Simonetti, la trentaquattrenne che era alla guida dell?auto sulla quale viaggiava Sharon Bonillo, morta tre giorni dopo il terribile incidente avvenuto in via.

mor236 dopo lo schianto a 19 anni in quattro rischiano il processo

