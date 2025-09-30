Moretto rivela la vera scadenza del contratto di Pulisic | Ibrahimovic ha più volte …

Pianetamilan.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pulisic e Saelemaekers potrebbe essere tra i prossimi a rinnovare il contratto con il Milan. Ne parla Matteo Moretto. Retroscena su Ibrahimovic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

moretto rivela la vera scadenza del contratto di pulisic ibrahimovic ha pi249 volte 8230

© Pianetamilan.it - Moretto rivela la vera scadenza del contratto di Pulisic: “Ibrahimovic ha più volte …”

In questa notizia si parla di: moretto - rivela

Calciomercato Milan, Xhaka vicino all’Arabia. Moretto rivela che …

Calciomercato Milan, Moretto rivela in esclusiva contatti per l’erede di Theo

Moretto rivela: «Squadre inglesi interessate a Bisseck! Lui vuole restare»

moretto rivela vera scadenzaMoretto rivela la vera scadenza del contratto di Pulisic: “Ibrahimovic ha più volte - Pulisic e Saelemaekers potrebbe essere tra i prossimi a rinnovare il contratto con il Milan. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Moretto Rivela Vera Scadenza