Monza calcio nominato il nuovo cda | la presidente è Lauren Crampsie

L’Ac Monza ha un nuovo consiglio d’amministrazione. A pochi giorni dal passaggio di proprietà dalla Fininvest alla Beckett Layne Ventures, il club ha ufficializzato le nuove nomine. La nuova presidente è Lauren Crampsie, che sarà affiancata da Mauro Baldissoni, ex Roma, come amministratore delegato. Il cda è poi completato da Brandon Gabriel Berger, Kirk Galiani, Rocco Strazzella, Gianluca Iuliano e Fabrizio Ferrara. Inoltre è stato composto il collegio sindacale. Presidente sarà Valeria Conti. Con lei Daniela Di Rienzo e Alessandra Passarelli, entrambi con la carica di sindaco effettivo, mentre Manuela Patrizi e Giulio Cerquozzi saranno sindaci supplenti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

