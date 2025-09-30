Montoro celebra l’autunno con la Festa della Castagna

Torna anche quest'anno uno degli appuntamenti più attesi dell'autunno irpino: la Festa della Castagna, in programma dal 3 al 5 ottobre 2025 presso il suggestivo Parco del Sole nella frazione San Eustachio di Montoro (AV).L'evento, interamente dedicato a uno dei prodotti simbolo del territorio.

