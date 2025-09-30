Montoro celebra l’autunno con la Festa della Castagna
Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno irpino: la Festa della Castagna, in programma dal 3 al 5 ottobre 2025 presso il suggestivo Parco del Sole nella frazione San Eustachio di Montoro (AV).L’evento, interamente dedicato a uno dei prodotti simbolo del territorio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: montoro - celebra
Dal 3 al 5 ottobre 2025, la frazione di San Eustachio di Montoro (AV) ospita la nuova edizione della Festa della Castagna, evento che celebra uno dei prodotti simbolo del territorio montorese. La castagna, regina indiscussa dell’autunno, diventa protagonista - facebook.com Vai su Facebook
Festa della Castagna a Montoro 2025: tradizione, gusto e musica - Ad ottobre al Parco del Sole di Montoro (AV) torna la Festa della Castagna con piatti tipici, musica dal vivo e area bambini. Lo riporta napolike.it
Festa di San Nicola a Montoro in onore di Papa Leone: un anno fa l'incontro con Prevost - A un anno dalla storica visita del Cardinale Robert Francis Prevost, oggi Papa Leone XIV, Montoro si prepara a vivere i festeggiamenti in onore di San Nicola da Tolentino, Patrono della città. ilmattino.it scrive