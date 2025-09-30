Montepremi Atp di Pechino 2025 quanto guadagna Sinner se vince la finale con Tien

Pechino (Cina), 30 settembre 2025 - Jannik Sinner ha mantenuto le aspettative, tagliando il traguardo della finale dell'Atp di Pechino 2025  grazie alla vittoria in tre set contro l'australiano Alex de Minaur. Arrivando all'atto conclusivo, che andrà in scena domani, mercoledì 1 ottobre, al Beijing Olympic Green Tennis Center, l'azzurro si è messo in tasca 404.105 dollari (344.276 euro). Dovesse anche vincere la manifestazione, ecco che il nativo di San Candido raggiungerebbe quota 751.075 dollari (circa 640mila euro). Ricordiamo che questa 24esima edizione del torneo inserito nel Atp Tour 500 e che si disputa sul cemento cinese, porta in dote un montepremi da 4. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Montepremi Atp di Pechino 2025, quanto guadagna Sinner se vince la finale con Tien

