Montemarano incidente lungo l' Ofantina bis | coinvolti un autoarticolato e un' auto

Avellinotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lungo l’Ofantina bis, nel territorio comunale di Montemarano, si è verificato un sinistro stradale che ha coinvolto un autoarticolato e una vettura. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri e i mezzi di soccorso, come riportato dalle fonti ufficiali.La dinamica del sinistro è. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: montemarano - incidente

montemarano incidente lungo ofantinaIncidente a Montemarano, auto contro camion: code e disagi sull'Ofantina Bis - Incidente lungo l’Ofantina bis coinvolge un autoarticolato e un’auto, code e disagi a Montemarano. Come scrive msn.com

montemarano incidente lungo ofantinaOfantina bis, tir e auto coinvolti in un incidente: rallentamenti sulla strada - Un sinistro che ha coinvolto un autoarticolato e una vettura e’ avvenuto pochi minuti fa lungo l’Ofantina bis, nel territorio di Montemarano. Scrive irpinianews.it

Cerca Video su questo argomento: Montemarano Incidente Lungo Ofantina