Monte Cucco si lancia con il deltaplano ma poco dopo finisce contro parete rocciosa | deceduto

Il Monte Cucco è una delle cime, per via della particolarità delle correnti d'aria, più amate dagli amanti del volo libero. Vengono da tutto il mondo per volare sopra la fascia appenninica e sui piccoli borghi di Sigillo e Costacciaro. Tanti lanci dal deltaplano o dal parapendio spesso sono. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it