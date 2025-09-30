Monitorare la pressione arteriosa a casa può essere un supporto prezioso per la prevenzione cardiovascolare. Con il misuratore da braccio OMRON X4 Smart puoi farlo in semplicità e visualizzare i risultati direttamente sul tuo smartphone: oggi è disponibile su Amazon a 56,94 euro, scontato del 29%. Il dispositivo è certificato secondo i protocolli della European Society of Hypertension e dell’ISO e supporta la connessione Bluetooth, attraverso cui è possibile sincronizzare i risultati direttamente con l’app. Prendilo adesso in sconto Controllare la pressione con le giuste certificazioni. Uno degli aspetti che meritano di essere sottolineati riguarda la certificazione secondo i protocolli della European Society of Hypertension e dell’International Organization for Standardization, che assicurano precisazione nelle misurazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Monitora la pressione a casa con il misuratore smart: ha anche l'app ed è in offerta