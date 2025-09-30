Money Awards 2025 prorogate al 10 ottobre candidature per People' s Money Award

Roma, 30 set. (Adnkronos) - Prorogati i termini per la presentazione delle candidature ai People's Money Awards, la categoria dei Money Awards promossa da Money.it per dare voce direttamente alla community digitale. Startup innovative ed e-commerce B2C avranno quindi più tempo per partecipare: la nuova scadenza è fissata al 10 ottobre 2025, mentre il voto online sarà attivo dal 15 ottobre al 5 novembre 2025. Le categorie in gara: e-commerce e startup innovative. I People's Money Awards sono pensati per valorizzare le realtà più dinamiche e innovative nel panorama italiano. Due i riconoscimenti in concorso: Miglior e-commerce 2025, dedicato alle imprese che operano nel commercio elettronico B2C, capaci di distinguersi per qualità dei servizi, innovazione e capacità di attrarre e fidelizzare i clienti; Miglior startup innovativa 2025, riservato alle startup iscritte registro delle imprese innovative, pronte a mettere in luce nuovi modelli di business e idee imprenditoriali ad alto potenziale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

