Money Awards 2025 prorogate al 10 ottobre candidature per People' s Money Award
Roma, 30 set. (Adnkronos) - Prorogati i termini per la presentazione delle candidature ai People's Money Awards, la categoria dei Money Awards promossa da Money.it per dare voce direttamente alla community digitale. Startup innovative ed e-commerce B2C avranno quindi più tempo per partecipare: la nuova scadenza è fissata al 10 ottobre 2025, mentre il voto online sarà attivo dal 15 ottobre al 5 novembre 2025. Le categorie in gara: e-commerce e startup innovative. I People's Money Awards sono pensati per valorizzare le realtà più dinamiche e innovative nel panorama italiano. Due i riconoscimenti in concorso: Miglior e-commerce 2025, dedicato alle imprese che operano nel commercio elettronico B2C, capaci di distinguersi per qualità dei servizi, innovazione e capacità di attrarre e fidelizzare i clienti; Miglior startup innovativa 2025, riservato alle startup iscritte registro delle imprese innovative, pronte a mettere in luce nuovi modelli di business e idee imprenditoriali ad alto potenziale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: money - awards
Money Awards 2025, il nuovo riconoscimento alle imprese che fanno davvero crescere l’Italia
Imprese, arrivano i Money Awards 2025, premi che celebrano le eccellenze italiane
Money Awards 2025, nuova vetrina per l’eccellenza d’impresa italiana
I dettagli http://go.money.it/KNYP I Growth Money Awards 2025 celebrano le imprese italiane che hanno dimostrato la maggiore crescita di fatturato annuo, suddivise per aree geografiche. - X Vai su X
Hai una startup o un e-commerce di successo? La tua azienda è un’eccellenza in innovazione e sostenibilità? Candida la tua realtà ai Money Awards 2025, il riconoscimento creato e promosso da Money.it per valorizzare le eccellenze imprenditoriali italiane - facebook.com Vai su Facebook
Money Awards 2025, prorogate al 10 ottobre candidature per People's Money Award - Prorogati i termini per la presentazione delle candidature ai People's Money Awards, la categoria dei Money Awards ... Lo riporta iltempo.it
Prorogata la scadenza per i People’s Money Awards. Candidature fino al 10 ottobre - commerce e startup hanno tempo fino al 10 ottobre per aggiudicarsi il premio della community. money.it scrive