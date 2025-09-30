Mondiali canoa slalom 2025 l’Italia qualifica quattro atleti su cinque alle semifinali della canadese
La seconda giornata dei Mondiali di canoa slalom, competizione in corso di svolgimento a Sydney, in Australia, si apre con la batterie della C1 maschile e femminile. L’Italia promuove alle semifinali quattro dei cinque atleti iscritti con il solo Flavio Micozzi eliminato nella serie di qualificazione. In campo maschile il ceco Adam Kral stabilisce il miglior tempo assoluto completando il percorso netto in 93.56 e precede di cinquantacinque centesimi il polacco Kacper Sztuba, secondo con 94.11. Completa il podio del primo turno lo spagnolo Miquel Trave, terzo con il tempo di 94.24. Martino Barzon, il migliore degli italiani, conclude la sua performance con due penalità e il crono di 97. 🔗 Leggi su Oasport.it
