La seconda giornata dei Mondiali senior di canoa slalom, competizione in corso di svolgimento a Sydney, si chiude con le prove a squadre della canadese maschile e femminile. L’Italia offre un’ottima prova nella gara maschile, ma non riesce a conquistare il podio e deve accontentarsi della quinta piazza. Vince la medaglia d’oro e si laurea campione del mondo la Francia che, scesa per ultima, completa il suo percorso netto in 99.97. Secondo posto per la Gran Bretagna che taglia il traguardo con il tempo di 100.76, staccata dii settantanove centesimi dai vincitori, e precede di soli dieci centesimi la Slovenia, terza classificata con 100. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mondiali canoa slalom 2025, l’Italia chiude quinta nella canadese maschile a squadre