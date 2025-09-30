Monday night il 6 ottobre con Vincenzo Canzone su tutti i social in prima serata

Parte lunedì 6 ottobre alle 21,30 “Monday Night”, il primo late show italiano in diretta multisocial, ideato e condotto da Vincenzo Canzone dagli studi All Inclusive di Palermo. Lo show propone un nuovo modello di intrattenimento, combinando talk, musica, collegamenti live e interazione diretta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

WWE: Scassinata la casa di Seth Rollins e Becky Lynch dopo la messa in onda di Monday Night Raw

Benevento, date e orari delle prime sette giornate: esordio nel monday-night per la Strega

Foggia anema e core a Picerno. Nel monday night del Curcio, la formazione di Rossi tenta di imporre l'alt ai lucani

A domani mattina con tutte le info sul Monday Night: Genoa vs Lazio

Ecco il calendario del Volley Bergamo 91. Debutto in trasferta con Milano il 6 ottobre - Lunedì 28 luglio è stato diramato il calendario del prossimo Campionato di Serie A1 di volley femminile che vedrà tra le sue protagoniste anche il Bergamo 1991. Da ecodibergamo.it

