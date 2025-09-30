Monaco v Manchester City | formazione statistiche e anteprima

2025-09-30 21:04:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Anteprima della partita per Monaco v Manchester City. Pep Guardiola avrà la possibilità di vendicare una Champions League umiliante quando il Manchester City continuerà la campagna di fase di campionato con una partita in trasferta con Monaco mercoledì. City ha iniziato la fase del campionato con un’impressionante vittoria per 2-0 sul Napoli, e ora si dirige allo Stade Luis II, un luogo in cui hanno sperimentato un’uscita umiliante della Champions League per mano di Monaco negli ultimi 16 del 2017. Le squadre sono ovviamente cambiate in modo significativo da quel pareggio otto anni fa e City sono i favoriti pesanti per mantenere il loro slancio con un’altra vittoria. 🔗 Leggi su Justcalcio.com