Prosegue la sfida “a distanza” tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Il nuovo numero uno al mondo poche ore fa si è aggiudicato l’ATP 500 di Tokyo, battendo in finale un consistente Paul Fritz. L’azzurro invece nella giornata odierna ha battuto a Pechino Alex De Minaur in semifinale, aggiudicandosi così la possibilità di giocarsi l’ultimo atto domani contro lo statunitense Learnier Tien in quel di Pechino. Di questo, ma anche di tanti altri argomenti si è occupato Guido Monaco nella puntata odierna di Tennismania, trasmissione di approfondimento in onda sul canale YouTube di OA Sport. In primo luogo la voce di Eurosport ha analizzato brevemente le sue sfide: “C ome fai a non rimanere emozionato da robe come queste? Io lo provo a dire da un bel po’, talvolta mi attiro delle critiche come successo ieri con Musetti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Monaco sicuro: “Sinner macchina tritasassi, Alcaraz geniale e superiore anche a Federer”