Monaco sicuro | Sinner macchina tritasassi Alcaraz geniale e superiore anche a Federer
Prosegue la sfida “a distanza” tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Il nuovo numero uno al mondo poche ore fa si è aggiudicato l’ATP 500 di Tokyo, battendo in finale un consistente Paul Fritz. L’azzurro invece nella giornata odierna ha battuto a Pechino Alex De Minaur in semifinale, aggiudicandosi così la possibilità di giocarsi l’ultimo atto domani contro lo statunitense Learnier Tien in quel di Pechino. Di questo, ma anche di tanti altri argomenti si è occupato Guido Monaco nella puntata odierna di Tennismania, trasmissione di approfondimento in onda sul canale YouTube di OA Sport. In primo luogo la voce di Eurosport ha analizzato brevemente le sue sfide: “C ome fai a non rimanere emozionato da robe come queste? Io lo provo a dire da un bel po’, talvolta mi attiro delle critiche come successo ieri con Musetti. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: monaco - sicuro
Acerbi sicuro: «A Monaco da favoriti, ma… vi spiego cosa è successo»
Aleksandar Stankovic e il suo Brugge spazzano via il Monaco nel match valido per la prima giornata di Champions League, con un netto 4-0. Gran bella partita per Aleksandar, sono sicuro che un giorno tornerai a vestire la maglia dell'Inter. - facebook.com Vai su Facebook
Embolo non al sicuro da un colpo di scena dell'ultimo minuto. Alle 10 di questa mattina, l'attaccante non aveva ancora deciso di unirsi al Rennes nonostante un accordo tra Rennes e Monaco. Un altro club è appena entrato nel giro per cercare di dirottare l'affa - X Vai su X
Monaco sicuro: “Sinner macchina tritasassi, Alcaraz geniale e superiore anche a Federer” - Il nuovo numero uno al mondo poche ore fa si è aggiudicato l'ATP 500 di Tokyo, battendo ... Segnala oasport.it
Monaco: “Il servizio di Sinner ha qualche pensiero in più, non ha ancora assimilato le novità” - Guido Monaco ha analizzato la vittoria di Jannik Sinner contro il francese Terence Atmane al secondo turno del torneo ATP 500 di Pechino durante l'ultima ... oasport.it scrive