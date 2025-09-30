Moldavia vittoria netta degli europeisti di Maia Sandu
Divisa ma decisa, la Moldavia esprime alle urne una netta riconferma del governo in carica a guida filo-europeista. Con il 50,20% delle preferenze (oltre 700mila voti) il Pas-Partito di azione . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Elezioni Moldavia, i risultati: il partito europeista verso la vittoria
I filo-Ue verso la vittoria in Moldavia, avanti al 44%: spoglio quasi concluso, il Blocco patriottico lontano (al 28%)
#Moldavia: Terzi, disinformazione russa non si beve ma si contrasta (ANSA) - ROMA, 29 SET - "Parlare di relazioni diplomatiche tra #Italia e #Romania è quanto mai oggi puntuale. Ieri l'importante notizia della netta vittoria del partito filoeuropeo in Moldavia, u
Moldavia, vittoria storica dei filo-europei: il partito di Maia Sandu supera il 50%. Ma il partito filo-russo contesta e annuncia battaglia
Moldova verso l'Europa: vittoria schiacciante del Pas, nonostante le pressioni della Russia - Il partito europeista Pas ha ottenuto il 50,03 % alle elezioni parlamentari in Moldova, contro il 24,26 % del Blocco Patriottico filorusso.
La Moldavia sceglie l'Europa, "sconfitte le ingerenze russe" - Intanto Trump valuta l'invio di missili Tomahawk all'Ucraina