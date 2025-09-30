Moira Lucca torna a correre e vince

Il ritorno è stato tutt’altro che scontato. In un mondo competitivo e selettivo come quello dei rally, trovare la fiducia di un campione affermato non è cosa semplice. La favola sportiva di Moira Lucca ha avuto il suo atteso lieto fine sulle strade del Canton Ticino, nel rally di casa, davanti al pubblico amico e . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

