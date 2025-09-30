Modri? la bussola del nuovo Milan | sintonia con Allegri esempio quotidiano e disciplina ritrovata

A volte l’impatto di un campione non si misura con i numeri, ma con il silenzio che cala quando entra nello spogliatoio. Modri? è questo: un’autorità gentile che ordina i ritmi della squadra, detta le giocate e – prima ancora – i tempi della giornata. Il Milan di quest’anno ha un passo diverso rispetto alla scorsa stagione e il merito non sta solo nelle scelte tattiche: c’è un effetto Modri? che attraversa tutto, dall’allenamento al modo di stare in campo. Allegri l’ha capito all’istante e ha costruito con lui una sintonia speciale: confronto continuo, indicazioni chirurgiche, il mantra ripetuto ai compagni – “ Guardate Luka ” – come fosse una lavagna vivente. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Modri?, la bussola del nuovo Milan: sintonia con Allegri, esempio quotidiano e disciplina ritrovata

In questa notizia si parla di: modri - bussola

