Modric faro del Milan | illumina il gioco rincorre gli avversari esulta come un tifoso

Pianetamilan.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luka Modric, centrocampista croato classe 1985, ci ha messo davvero poco a prendersi il Milan. D'altronde, cosa ci si poteva aspettare da un fuoriclasse come lui? L'analisi del 'CorSport' sull'impatto dell'ex Real Madrid nel mondo rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

modric faro del milan illumina il gioco rincorre gli avversari esulta come un tifoso

© Pianetamilan.it - Modric faro del Milan: illumina il gioco, rincorre gli avversari, esulta come un tifoso

In questa notizia si parla di: modric - faro

Modric: ” Al Milan farò quello che ho fatto nei club precedenti”

Top News Milan: acquistato San Siro, ora il nuovo stadio. Modric faro, Cassano bastian contrario

modric faro milan illuminaModric faro del Milan: illumina il gioco, rincorre gli avversari, esulta come un tifoso - Luka Modric, centrocampista croato classe 1985, ci ha messo davvero poco a prendersi il Milan. Come scrive msn.com

Milan-Bologna 1-0: Modric illumina San Siro col gol decisivo, i rossoneri colpiscono quattro pali - Dopo il Lecce il Milan batte anche il Bologna: decisivo Modric. Riporta eurosport.it

Cerca Video su questo argomento: Modric Faro Milan Illumina