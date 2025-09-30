Modi firma la prefazione del libro di Meloni L’omaggio per il legame speciale tra Italia e India

Il primo ministro indiano Narendra Modi firma la prefazione all’autobiografia di Giorgia Meloni, che si dice “profondamente onorata”. Un rapporto personale, un nesso industriale e una prospettiva solida quella in piedi fra Italia e India e i rispettivi leader. “La premier, leader straordinaria”, le parole lusinghiere del primo ministro di Nuova Delhi: si somma alla seconda prefazione vergata da Donald Trump jr: “Una giovane della classe operaia che ha sfidato l’élite globalista”. Modi ha affermato che il libro non è solo una semplice autobiografia, ma è come “un Mann Ki Baat” (idee dal cuore), basato sui profondi legami tra India e Italia, fondati su “istinti civilizzanti condivisi, come la difesa del patrimonio, la forza della comunità e la celebrazione della femminilità come forza guida”, aggiungendo di essere fiducioso che il libro sarà accolto come un “racconto stimolante di uno straordinario leader politico e patriota contemporaneo, è stato un grande onore scrivere questa prefazione”. 🔗 Leggi su Formiche.net

