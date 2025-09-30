modena mister sottil ha trovato le sue certezze

Calma e gesso, ma la genesi di un percorso ambizioso nasce grazie all’individuazione di solide certezze. Prima di tutto, Andrea Sottil ha fatto questo, sin da Fanano e dalle scelte di mercato. Tant’è che sugli uomini arrivati il tecnico ha investito ad occhi chiusi, impostando una formazione titolare ben presto alla quale sta aggregando progressivamente coloro i quali subentrano ma che il livello non abbassano mai. Dietro, Adorni e Tonoli non sono mai stati toccati, ad esempio. Se non per colpa dell’infortunio dell’ex Brescia a Mantova. Cauz sta insidiando e Dellavalle ha un valore indiscusso, ma la base è composta da Tonoli e Adorni, che stanno dimostrando solidità e maturità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

